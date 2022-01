Standard heeft vijfde winterversterking op het oog: target speelde dit weekend ook al niet meer

Standard zit deze winter zeker niet stil op de transfermarkt. Na het vertrek van Gavory zijn de Rouches op zoek naar een nieuwe linksachter. Daarbij zijn ze uitgekomen bij Mitchell Dijks, ex-speler van Ajax en momenteel actief bij Bologna.

Net als Club Brugge-target Skov Olsen zat Dijks afgelopen weekend niet in de selectie bij Bologna. Daar rekenen ze niet meer op hem. Hij kwam er ook al weinig aan spelen toe. De linksachter lijkt op weg te zijn naar Sclessin om er de vijfde wintertransfer te worden.

De 28-jarige Nederlander zou dan Cafaro, Emond, Van Damme en Dewaele vervoegen. "We volgen hem inderdaad. Het is een speler die ons kan helpen en dus is het ook een piste die we bewandelen", zei Luka Elsner erover.