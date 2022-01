"Bij Bayern wordt het moeilijk, maar Zirkzee kan mee bij een Europese topclub"

Joshua Zirkzee heeft de voorbij weken heel wat criticasters de mond gesnoerd. De huurling van Bayern München etaleert al het ganse seizoen zijn enorme talent, de laatste weken koppelt Zirkzee daar ook de nodige duelkracht en werkijver in balverlies aan.

In Het Laatste Nieuws laat Willem Van Hanegem zich lovend uit over zijn jonge landgenoot. "Zijn arsenaal aan talent komt meer tot uiting. Hij is zelfs niet helemaal afhankelijk van zijn goals. Een enorme troef als spits", aldus De Kromme.

Zirkzee (20) liet zich enkele seizoen geleden opmerken in het A-elftal van Bayern München, maar doorbreken in Beieren lukte de Nederlander (nog) niet. "Niet zo erg", aldus Van Hanegem. "Door te leren van Lewandowski en op elke training tegen topverdedigers te staan, is hij erg gegroeid. Bij Bayern wordt het volgens mij moeilijk voor hem, maar Joshua kan zo bij een andere Europese topclub mee", besluit Willem van Hanegem.

Joshua Zirkzee speelde tot dusver 27 officiële wedstrijden in het shirt van Anderlecht, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten en acht assists.