Lingard huren voor een half seizoen? Dat is dan 15 miljoen euro alstublieft!

Nadat Jesse Lingard vorig seizoen nog werd uitgeleend aan West Ham, zou de speler van Manchester United nu nog naar Newcastle kunnen gaan. Zij willen diep in de buidel tasten om de middenvelder te huren.

Er is al een tijdje sprake van dat Newcastle verregaande interesse toont in het huren van Jesse Lingard. De 29-jarige Brit kwam dit seizoen nog maar in 14 wedstrijden aan de slag. In totaal speelde hij 273 minuten voor Manchester United dit seizoen, waarin hij twee keer wist te scoren en ook een assist gaf. Lingard is dus echt overbodig bij Manchester United en hij mag van trainer Ralf Rangnick vertrekken op een uitleenbeurt.

Als Newcastle Lingard wil toevoegen aan hun selectie, zullen ze rekening moeten houden met een hoog kostenplaatje. Ten eerste zullen de Magpies het volledige loon van de middenvelder moeten betalen, ten tweede wil Manchester United een huurvergoeding van 2,5 miljoen euro en ten derde een betaling van 12 miljoen euro als ze in de Premier League blijven. Dat brengt het totale kostenplaatje voor Lingard een half seizoen te huren op meer dan 15 miljoen euro, als Newcastle zich weet te redden.