'Anderlecht gaat strijd aan met Ajax en Inter voor beloftevolle Serviër'

Anderlecht volgt al langer de prestaties van Marko Milovanovic. De boomlange Servische spits, amper achttien jaar oud, pendelt bij Partizan Belgrado tussen basis en bank.

La Dernière Heure weet dat naast Anderlecht ook Inter en Ajax interesse tonen in de spits van 1,96m. Milovanovic staat in eigen land te boek als een enorm talent en wordt er vergeleken met Erling Haaland. Bovendien is de manager van Milovanovic niemand minder dan Nenad Jestrovic, voormalig goalgetter van Anderlecht.

Op zijn achttiende zou Milovanovic rijp zijn voor een buitenlands avontuur. In veertien wedstrijden voor het A-elftal van Partizan Belgrado scoorde de youngster drie keer. Het gespecialiseerde Transfermarkt schat de marktwaarde van de Servische spits op 1,2 miljoen. Milovanovic ligt in Belgrado nog tot medio 2023 onder contract.