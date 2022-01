OFFICIEEL: Union kondigt (zomers) vertrek aan van sluipschutter

Het is officieel: Deniz Undav trekt na dit seizoen naar Brighton&Hove Albion. Een absoluut sprookje voor de 25-jarige goalgetter, die twee seizoenen geleden nog in de Duitse derde klasse voetbalde.

Undav maakt het seizoen op huurbasis uit bij Union. De bonkige spits ondertekende een contract tot medio 2026 bij Brighton&Hove Albion, waar hij ploegmaat wordt van Leandro Trossard.

Hoeveel Brighton moet ophoesten voor Undav, werd niet vrijgegeven. Wellicht werd de transfersom vastgelegd rond zeven miljoen euro.

Deniz Undav is ook dit seizoen van onschatbare waarde voor Union. In de competitie was hij in 25 duels goed voor achttien doelpunten en tien assists. In de zomer van 2020 stapte Undav transfervrij over van SV Meppen naar het Dudenpark, waar hij vorig jaar met sprekend gemak de titel in 1B pakte.