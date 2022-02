'Beerschot weigerde op slotdag van wintermercato een bod van Mechelen op speler die bij degradatie gratis mag vertrekken'

KV Mechelen deed in de laatste uren van de wintermercato nog een poging om te gaan shoppen bij Beerschot VA. De degradatieklant had echter geen zin om te werken.

Door het vertrek van Igor De Camargo en Ferdy Druijf was KV Mechelen genoodzaakt om aanvallende versterking te zoeken. Gazet van Antwerpen weet dat Malinwa daarvoor naar het Kiel trok.

Beerschot VA had echter geen zin om Musashi Suzuki te laten vertrekken. En dat is opmerkelijk. De Japanner was zelfs al in Mechelen om zijn contract te bespreken, terwijl de aanvaller na dit seizoen wellicht gratis kan vertrekken.

Clausule bij degradatie

Suzuki heeft namelijk een clausule in zijn contract - net zoals Raphael Holzhauser - waardoor hij gratis kan vertrekken in het geval van een degradatie. En daar stevenen de Mannekens toch op af.