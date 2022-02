Pius en Schmitt kennen hun sanctie bij STVV en komen met verontschuldigingen

STVV heeft Junior Pius en Dennis Schmitt de nodige sancties opgelegd na de gebeurtenissen van vorige week.

STVV maakte het nieuws bekend op de website van de club. “Junior Pius zal voor onbepaalde tijd worden geschorst voor officiële wedstrijden en hij krijgt een geldboete opgelegd van 5.000 euro. Het geld zal worden besteed aan een goed doel, gekozen in samenspraak met de supporters”, klinkt het.

“Assistent-coach Dennis Schmitt wordt voor twee officiële wedstrijden geschorst. De club zal haar spelers en stafleden begeleiden om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen in de toekomst.”

De club publiceerde ook een statement van de twee betrokken personen. "Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan de supporters van STVV. Mijn reactie na de wedstrijd tegen Charleroi was totaal ongepast”, zegt Pius. “Mijn emoties namen de overhand en ik liet mijn woede spreken. Ik moet een voorbeeld zijn voor de jonge voetballers die naar de STVV-wedstrijden kijken. Ik heb alleen maar respect voor de club en haar supporters. Ik draag het gele shirt met dezelfde trots als onze supporters. Sinds mijn komst bij STVV heb ik me steeds voor de volle 100% ingezet voor deze ploeg en dat zal ik blijven doen."

“Ik betreur mijn gedrag na de laatste thuiswedstrijd ten zeerste”, reageert Schmitt. “Het was mijn bedoeling om in dialoog te gaan met de supporters. Gezien de oplopende emoties aan beide kanten, was dat geen goed idee op dat moment. Ik bied mijn oprechte excuses aan en ik besef dat dit provocerend overkwam. Als ik de tijd kon terugdraaien, dan had ik het zeker anders aangepakt. We hebben allemaal een gemeenschappelijk doel en willen alleen het beste voor de club. We willen dit seizoen succesvol afronden en dit kan niet zonder de steun en de passie van onze 12de man.”