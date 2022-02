Priske wil grootste wapen Union niet onschadelijk maken door achteruit te leunen: "Ik besef dat er meer van ons verwacht wordt"

Zondag staat de clash tussen de eerste en de tweede in het klassement op het programma. Antwerp ontvangt Union SG. De manschappen van Brian Priske behaalden 13 op 15 na Nieuwjaar en kunnen straks op vier punten van Union staan bij winst.

Priske noemde op zijn persconferentie "Union de grootste titelkandidaat omdat ze zeven punten voorstaan", maar... "Wij willen ook meedoen in het debat."

Daarvoor gaat de Deen zijn speelstijl niet aanpassen aan Union. De Brusselaars zijn aartsgevaarlijk in de omschakeling, maar Antwerp gaat niet achteruit leunen. "Wij gaan hen niet de bal geven en zelf in de verdediging gaan staan. We willen nog altijd ons eigen spel spelen, maar we zullen de restverdediging goed moeten verzorgen."

Antwerp pakte de voorbije weken wel elke keer de drie punten, maar het spelniveau was niet echt om over naar huis te schrijven. "Ik besef dat er meer van ons verwacht wordt, dat doe ik zelf ook. Op Kortrijk waren de omstandigheden echter niet ideaal en dan zijn alleen de drie punten belangrijk. De mentaliteit die mijn ploeg liet zien, was voor mij het belangrijkste. Als groep groeien we steeds meer naar elkaar toe en dankzij die teamspirit win je ook makkelijker. Union bewijst dat al heel het seizoen."