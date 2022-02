Jongeling komt aan de oppervlakte bij Standard: "Ik heb diep gezeten, maar nooit heb ik de schouders laten hangen"

Tot voor kort maakte Alexandro Calut geen deel uit van de A-kern. In de laatste drie wedstrijden stond de 18-jarige Calut telkens in de basis bij Standard. Hij vervulde zijn rol met verve.

Pas sinds januari maakt Alexandro Calut, die vorig seizoen mocht debuteren, opnieuw deel uit van de A-kern. "Het doet deugd om aan spelen toe te komen, ik probeer elke kans te grijpen. Als linksachter focus ik me vooral op mijn defensieve taken, maar ook in balbezit wil ik nog meer mijn steentje bijdragen", vertelt Calut op de persconferentie.

Dat Calut er opnieuw staat, is opmerkelijk. In de heenronde speelde en trainde Calut nog met de beloften mee. "Ik heb diep gezeten, maar nooit heb ik de schouders laten hangen. Ik heb zelf gevraagd om me terug te zetten naar de U21, want ik had speelminuten nodig. Tijdens de winterstage heb ik mijn capaciteiten getoond aan de coach. Achteraf bekeken was het vorig seizoen te vroeg voor mij, maar nu ben ik matuurder geworden."