Voormalige aanvaller van STVV vindt onderdak bij Fortuna Sittard

Paul Gladon (ex-STVV) is weer actief in de Eredivisie: de voormalig aanvaller van onder meer Heracles Almelo en Willem II heeft een contract ondertekend bij Fortuna Sittard.

Fortuna maakt het transfernieuws vrijdagavond officieel. Gladon heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen. De spits is sinds afgelopen zomer transfervrij na zijn vertrek bij FC Emmen. "Ik ben hier meteen goed ontvangen", aldus Gladon in een eerste reactie. "Het heeft ervoor gezorgd dat ik direct een goed gevoel had bij mijn overstap naar Sittard."

Gladon speelde in een ver verleden nog in België voor STVV. Zij huurden hem voor een half jaar in de zomer van 2018 van het Engelse Wolves. In dat half jaar kwam hij niet verder dan twee wedstrijden waarin hij in totaal 12 minuten aantrad. De huurovereenkomst werd dan ook aan de winterstop verbroken.