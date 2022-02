🎥 📷 Malinwa-held, die over titelstrijd besliste in 2019, gehuldigd voor... KVM - Beerschot

KV Mechelen koos een opvallend moment uit om een ex-speler te huldigen. Voor KVM - Beerschot werd Clément Tainmont in de bloemetjes gezet en groette hij de supporters die hij tot enkele jaren geleden tal van mooie momenten bezorgen.

Clément Tainmont voetbalde slechts twee en een half jaar voor Malinwa, maar had wel een enorme impact. Hij was dé bepalende figuur in de promotieduels met Beerschot in 1B in 2019. Op het Kiel bleef het 0-0 en in de terugmatch stond het lange tijd 1-1. KV Mechelen dreigde zo de titel aan Beerschot te moeten laten, tot Tainmont zijn kanon bovenhaalde in de 88ste minuut. Zijn rake knal bezorgde KV de promotie.

Tainmont was in zijn periode bij KV vaak belangrijk en maakte ook deel uit van het elftal dat de Beker van België veroverde in de finale tegen Genk. Een huldiging was dus zeker wel op zijn plaats en die vond dus plaats uitgerekend voor een nieuw duel tussen KV Mechelen en Beerschot; Bij de thuissupporters gingen de handen dan ook stevig op mekaar.

Bij de thuisaanhang werden er ook enkele spandoeken opgehangen om hem te eren en ook de club had een aandenken voorzien voor Tainmont (foto bovenaan).