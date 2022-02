Club-huurling vaste waarde in 1B: "Volgend seizoen opnieuw uitlenen? Eerst kampioen worden met Westerlo"

Maxim De Cuyper en Thomas Van den Keybus kregen er tijdens de wintermercato een bekend gezicht bij. Tibo Persyn werd door Club Brugge uitgeleend aan Westerlo, fiere leider in 1B. Het doel: aan spelen toekomen, net zoals dat bij zijn twee collega's het geval is.

Maxim De Cuyper heeft zich in het team van Jonas De Roeck ontpopt tot een vaste waarde op de linkerflank. Woensdagavond mag De Cuyper zijn flank afdweilen in de inhaalwedstrijd tegen Deinze. "In vijftien van mijn zestien competitiematchen stond ik aan de aftrap, toch het bewijs dat ik hier een vaste waarde ben", aldus De Cuyper in GVA.

"We staan met een mooie voorsprong aan de leiding en voel me steeds beter in mijn vel bij Westerlo. Of ik bij promotie opnieuw word uitgeleend? Daar wil ik nu niet mee bezig zijn, eerst kampioen worden."

De prestaties van de Brugse huurlingen wordt vanuit West-Vlaanderen op de voet gevolgd. Vooral Carl Hoefkens ontfermt zich over de drie jonge huurlingen. "Als de agenda het toelaat, bieden Thomas (Van den Keybus, red.) en ik ons aan om krachttraining te gaan doen in de fitness op het trainingscomplex in Westkapelle. Ik woon dan wel in het rustige Tongerlo, maar als we vrij hebben zak ik sowieso af naar de heimat in Knokke-Heist", besluit Maxim De Cuyper.