Olsson of Ashimeru op het middenveld bij Anderlecht? "Hij maakt de taak van Verschaeren en Refaelov makkelijker"

Majeed Ashimeru heeft tegen Eupen laten zien dat hij Anderlecht 'iets anders' kan bijbrengen dan Kristoffer Olsson. De Ghanees speelt meer in ondersteuning van de aanval dan als controleur. Ook Walter Baseggio ziet hem meer bijbrengen in het offensieve compartiment.

Ashimeru speelt risicovol en gaat hoger op het veld druk zetten. "Op het middenveld is een type zoals Cullen, die het vuile werk doet, cruciaal", zegt Walter Baseggio in LDH. "Maar naast hem heb je een speler nodig die meer offensief denkt, die het spel opbouwt. Ashimeru is geen echte spelverdeler, maar hij heeft interessante offensieve impulsen."

Baseggio was zelf iemand die rekende op zijn traptechniek, terwijl Ashimeru vele kilometers aflegt aan hoge intensiteit. "Daardoor brengt hij offensief iets bij. Ashimeru positioneert zich in steun van de aanvaller, Olsson speelt meer op controle. Daardoor verlies je een speler om een meerderheid offensief te creëren. Met Ashimeru evolueert Anderlecht in een andere animatie. Het resultaat is dat de taak makkelijker wordt voor Verschaeren en Refaelov. Dat zag je tegen Eupen in vergelijking met de voorgaande matchen."