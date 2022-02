🎥 Centrale verdediger die nog derde werd op de Africa Cup of Nations keert terug bij KAA Gent: "The Big Man is back!"

KAA Gent kan opnieuw rekenen op de diensten van Michael Ngadeu. De verdediger speelde sterk op de Africa Cup of Nations en behaalde daar met Kameroen een knappe derde plaats na een overwinning tegen Burkina Faso in de laatste wedstrijd.

KAA Gent heeft een filmpje gepost op Twitter, waarbij te zien is hoe iedereen binnen de club Ngadeu met open armen ontvangt. "The Big Man is back", vertelde Tissoudali en Hein Vanhaezebrouck had dan weer felicitaties voor zijn verdediger. U kan het filmpje hieronder terugvinden.