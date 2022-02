Van code rood naar oranje vandaag? Wat voor impact heeft dat voor de fans in de stadions?

Het Overlegcomité zet de coronabarometer vandaag waarschijnlijk van code rood op code oranje. Dat zou ook een impact hebben op de bezetting van de stadions.

Bij code oranje mag er maximaal 90 procent van het stadion bezet worden, terwijl dat momenteel op 70 procent staat. Maar de eventuele versoepelingen zijn zeker nog niet voor dit weekend. Voor komend weekend kan er dus eventueel weer meer volk binnen.

Het is wel afwachten wat er allemaal gaat beslist worden. Zo werd er nog steeds niets gezegd van wanneer bezoekende fans weer welkom zullen zijn. Ook of er weer eten en drinken zal toegelaten zijn, is nog niet duidelijk.