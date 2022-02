Waarom Standard wel aantrekkelijk is voor investeerders: "Dat is een economische waarde die niet in de balans staat"

Volgende week moet er meer duidelijkheid komen over de overname/nieuwe investeerders bij Standard. Er zouden nog vier partijen in de running zijn. Maar is het een goed idee om zich nu te wagen aan een investering bij een club die niet echt stabiel lijkt? Sporteconoom Thomas Peeters zegt van wel.

“In België zie je dikwijls buitenlandse investeerders bij kleine clubs", aldus Peeters in HBvL. "Vaak is de ambitie de top van België en regelmatig Europees voetbal halen, maar het is nog altijd goedkoper om dit met een club als Standard te bereiken dan met een club als Eupen. Eupen boekt nu jaar na jaar verliezen, maar blijft sportief een beetje ter plaatse trappelen. Antwerp, dat net als Standard over een grote achterban beschikt, duikt ook in de verliezen maar intussen staat daar wel een volledig vernieuwd stadion.”

Standard heeft het potentieel om verder te groeien dus. “Bij Standard zit er elke twee weken gegarandeerd 20.000 man op de tribunes. Dat is een economische waarde die niet in de balans staat. Het staat sportief ook al dichter tegen de top aan. In België zijn er een aantal clubs die - als ze geen gekke dingen doen - altijd zullen meespelen voor Europees voetbal. Standard hoort daarbij.”