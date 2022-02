CIJFER VAN DE WEEK: 1,699 miljard euro - niemand gaf meer uit dan deze ploeg, ook deze winter héél wat transfers

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de transfers in deze wintermercato en ook naar de transfers meteen van de voorbije tien jaar.

Deze winter werden niet minder dan 3791 transfers afgerond. Dat blijkt uit een rapport van de wereldvoetbalbond FIFA.

Covid 'weg'

De cijfers van de winter van 2022 zijn volgens het rapport in de lijn van de winter van 2020. De covidproblematiek lijkt dus zo goed als voorbij.

Als we kijken naar het niveau aan uitgegeven bedragen de voorbije 10 seizoenen, dan is Manchester City de 'primus' met liefst 1,699 miljard euro. Barcelona (1,630 miljard) en Chelsea (1,614 miljard) vervolledigen het podium.