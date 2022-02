Aanduidingen: pikante derby voor Lawrence Visser, Lothar D'Hondt moet naar de Bosuil

Het is Wesli De Cremer die met AA Gent-Seraing de speeldag op gang fluit. De felbeladen derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem staat onder leiding van Lawrence Visser.

Bram Van Driessche is ref van dienst tijdens Anderlecht-Racing Genk, terwijl Lothar D'Hondt het streekduel tussen Antwerp en KV Mechelen in goede banen moet leiden.

Bekijk hier alle aanduidingen.

