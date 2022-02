Beschuldigd van samenzwering om trainer buiten te krijgen: Alex Maes doet zijn verhaal van wat er gebeurde

Alexander Maes werd vorige maand aan de kant gezet bij Lierse Kempenzonen. De middenvelder en kapitein van de club werd ervan beticht dat hij trainer Tom Van Imschoot probeerde buiten te werken. Nu doet hij zijn relaas van de feiten.

“Tot vandaag weet ik nog altijd niet wat ik verkeerd heb gedaan”, zegt Maes in GvA. “Volgens een externe bron zou ik geprobeerd hebben de trainer buiten te krijgen. Klopt ­helemaal niets van. Toen ik in quarantaine zat met corona, kreeg ik op woensdag van een ploegmaat een telefoontje dat er een akkoord zou zijn met Stijn Vreven als ­nieuwe trainer. Op ­vrijdag hebben we in een groepsgesprek met de spelers en de ­volledige technische staf alle ­feiten open en bloot op ­tafel ­gelegd. Als ik echt had gewild dat ­Vreven naar Lierse zou komen, dan had ik nooit dat groeps­gesprek aangegaan.”

Maes werd beticht van gekonkel om zijn eigen plaats veilig te stellen en Van Imschoot liet er ook geen twijfel over bestaan dat hij niet meer zou spelen. “Ik heb het gevoel dat de trainer een zondebok zocht”, gaat Maes verder. “Maar het is niet omdat er achter zijn rug naar een nieuwe trainer werd gezocht, dat hij de schuld bij mij moet leggen. Als één speler zou kunnen beslissen over het lot van de coach, dan klopt er iets niet."

Maes probeerde met Van Imschoot in gesprek te gaan, maar kreeg geen antwoord. "Ik had het al gehoord van ­anderen: in het begin is Tom vriendelijk, maar als er iets ­gebeurt dat hem niet zint, dan keert hij je de rug toe en is het voorbij.”