OFFICIEEL: twee youngsters, waaronder Cisse Sandra, verlengen contract bij Club Brugge

Cisse Sandra en Lynnt Audoor blijven nog enkele jaren langer actief voor Club Brugge. Deze middag raakte namelijk het nieuws bekend dat de twee jonge talenten hun contracten hebben verlengd bij de club tot 2025.

Cisse Sandra is de meest bekende naam van de twee. Zo kwam de aanvallende middenvelder dit seizoen al 8 keer in actie voor de eerste ploeg van Club Brugge. Audoor is een defensieve middenvelder, maar hij speelde dit seizoen nog niet voor de eerste ploeg.