Absolute jackpot op komst: 'Club uit Premier League gaat Rode Duivel moeten verkopen om te kunnen shoppen in Jan Breydel'

Vincent Mannaert wil er alles aan doen om Charles De Ketelaere nog even langer aan Club Brugge te binden. Of dat kan? De vraag is nog niet van een zeker antwoord voorzien.

Charles De Ketelaere ligt nog tot 2024 onder contract op Jan Breydel, maar een transfer deze zomer lijkt bijna niet weg te branden. Tielemans pasmunt? Hij zou zo al zeker 40 miljoen euro kunnen opleveren - een nieuw transferrecord voor de Belgische competitie zou dat zijn. Volgens Britse bronnen zou Leicester City hem er graag bijwillen, maar om een concreet bod van om en bij de 35 miljoen euro neer te leggen zouden ze eerst spelers moeten verkopen. Youri Tielemans - die een stap hogerop wil - komt daarbij in aanmerking.