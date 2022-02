Vanhaezebrouck opgelucht dat Samoise niet geschorst wordt: "Moest Thorstvedt dan ook rood krijgen volgens de regels? Volkomen onzin"

AA Gent kan vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Seraing de druk opvoeren op Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck kan tegen Les Métallos dan toch een beroep doen op Matisse Samoise, die uiteindelijk geen effectieve schorsing overhield aan zijn rode kaart tegen Eupen.

Op zijn persbabbel kwam Hein Vanhaezebrouck nog een keer terug op de rode kaart van Samoise. "Ik vond het erg raar dat ze zijn blijven aandringen om Matisse te schorsen. In feite is het heel erg dat we hebben moeten pleiten om geen schorsing te krijgen voor deze overtreding. Ik zag gisteren overigens dezelfde fase bij Thorstvedt, tijdens Genk-KV Mechelen", aldus Vanhaezebrouck.

"De speler van Mechelen zet zijn voet, waardoor Thorstvedt op de enkel gaat staan. Eigenlijk nog een stuk gevaarlijker dan wat Samoise vorige week deed. Is dit volgens de regels dan geen rode kaart voor Thorstvedt? Maar eigenlijk is dit volkomen onzin, want hij was gewoon eerder op de bal. Je moet maar zorgen dat je op tijd op de bal bent. Het kan niet de bedoeling zijn dat je gestraft wordt omdat je eerst bij de bal bent."