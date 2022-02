Gevreesd spitsenduo moet AA Gent naar top vier loodsen: "Zoals met Holzhauser bij Beerschot"

De ene is opgetrokken uit graniet en is meester in het bijhouden van de bal, de andere drijft verdedigers met onnavolgbare loopacties en bewegingen tot wanhoop. Laurent Depoitre en Tarik Tissoudali zijn samen uitgegroeid tot een van de meest gevreesde spitsenduo's in ons land.

"De klik met hem is zoals met Holzhauser bij Beerschot", vertelt Tarik Tissoudali in HLN. "Ik weet wat Lolo gaat doen en hij weet dat vaak ook van mij. Als hij enkele duels wint, gaan er twee menen bij hem staan. Daardoor komt er weer wat meer ruimte voor mij." "Een-tegen-een kan Tarik dan het verschil maken met zijn dribbels. Hij is aartsgevaarlijk dan. De combinatie tussen ons zit nu eenmaal echt goed. Hij kan echt onverwachte dingen doen. Vooral voor de tegenstander, maar soms ook voor mij. Eigenlijk heb ik nooit met een type als Tarik gevoetbald", voegt Depoitre eraan toe. Al blijft voor beide spitsen de efficiëntie een werkpunt. De grootse killers voor doel zijn Tissoudali en Depoitre niet. "Wie van ons het efficiëntst is", vraagt Tissoudali zich af. "Dat hangt ervan af. Vanuit een dribbel ben ik dat. Na een voorzet sowieso Depoitre, omdat hij in één keer knalt. Ik zal eerder de bal aannemen en dan een actie maken of schieten. Neem de goal van Lolo tegen Eupen: hij schiet hem gewoon in één keer tegen de netten, dat is een heel grote kwaliteit."





