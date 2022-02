Hairemans keert voor derde keer terug als KVM-speler naar 'zijn' Deurne Noord: "Ik zal nooit vergeten waar ik vandaan kom"

'De match van het jaar' zondag... Toch voor Geoffry Hairemans. Voor de derde keer keert hij als speler van KV Mechelen terug naar de Bosuil. Voor de aanvaller, opgegroeid in Deurne Noord, blijft het elke keer iets speciaal.

Hij speelde er zelf, maakte de promotie mee en zag de club intussen uitgroeien tot een topper. “In mijn ­periode voetbalden er met ­mannen als ­Bolat, Refaelov en Van Damme ook geen kleine ­visjes, maar iemand als Naing­golan is een vedette van een ­ander niveau", zegt hij in GvA. "Antwerp wil een absolute topclub worden, dan moeten de budgetten en het spelersmateriaal volgen.”

Zondag zal hij alvast weer toegejuicht worden. “Ik kijk ernaar uit om nog eens op dat veldje te staan. En mochten de Antwerp-supporters me toejuichen, des te beter. Ik blijf een Antwerpenaar in hart en nieren. Of beter: een Deurnenaar in hart en nieren. Deurne blijft mijn bakermat en daar ben ik trots op. Ik mag dan wel verhuisd zijn en heel wat stappen in het profvoetbal hebben gezet, ik zal nóóit vergeten waar ik vandaan kom.”