Aankoop van vier miljoen wil dringend weg bij Club Brugge en onderhandelt in MLS

Ook deze week zal Schreuder niet moeten rekenen op Owen Otasowie. De zomeraankoop van vier miljoen euro wil zo snel mogelijk weer vertrekken bij Club Brugge.

Het was groot nieuws toen Club Brugge afgelopen zomer de jonge Owen Otasowie naar België haalde. De Belgische club wist de deffensieve middenvelder weg te plukken bij Wolverhampton voor een aardig bedrag van vier miljoen euro. Intussen kwam hij nog steeds geen minuut in actie bij de landskampioen en wil hij er zelfs alweer vertrekken. De Amerikaan kreeg namelijk vrij van de club om te gaan onderhandelen met enkele clubs in z'n thuisland.

Otasowie wil dus liefst terug naar de MLS en ook voor Club Brugge is dat momenteel een goede optie. Op die manier kunnen ze toch nog een deelt van de vier miljoen euro die ze in hem investeerden recupereren. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 1,2 miljoen euro. In de MLS blijft de transfermarkt geopend tot mei en dus is er nog hoop voor de jonge middenvelder.