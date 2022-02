UPDATE- Union en Bondsparket gaan niet in beroep: Vanzeir vijf wedstrijden geschorst

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal legde Dante Vanzeir dinsdag acht speeldagen schorsing (vijf effectief + drie voorwaardelijk) op na zijn vuistslag tegen Ozornwafor.

UPDATE 17u20: ook het Bondsparket gaat niet in beroep tegen de beslissing van het Disciplinair Comité. Dat betekent dat Dante Vanzeir vijf wedstrijden geschorst is, plus drie voorwaardelijk.

Zowel Union als het Bondsparket, dat initieel zes speeldagen + twee voorwaardelijk eiste, konden nog tegen deze uitspraak in beroep gaan.

Op de beslissing van het Bondsparket is het nog even wachten, maar Union liet op haar website al weten niet in beroep te zullen gaan tegen de strafmaat van het Disciplinair Comité. "De club en de spelers zullen altijd waarden als respect en fair-play hoog in het vaandel dragen en beschouwen de actie dan ook als ontoelaatbaar. Daarom gaan we dus akkoord met de uitgesproken straf", klinkt het.

Als de strafmaat blijft wat ze is, dan mist Vanzeir de duels tegen Eupen, Kortrijk, OHL, Oostende en Standard. Pas op de laatste speeldag van de reguliere competitie (Beerschot thuis) is de Limburger opnieuw beschikbaar.