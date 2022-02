Hoe zou het nog zijn met... Stéphane Badji?

Stéphane Badji is een naam die vast en zeker nog een belletje doet rinkelen. In 2016 haalde Anderlecht de Senegalese middenvelder naar België. Echt slagen deed hij echter nooit en sinds deze maand voetbalt hij in de Turkse tweede klasse.

Op 1 februari 2016 plukte Anderlecht een zekere Stéphane Badji weg bij het Turkse Basaksehir. Ze legden een kleine drie miljoen euro op tafel voor de Senegalese defensieve middenvelder. In die wintertransferperiode haalden ze ook de Brazilaanse verdediger Rafael Galhardo, De Servische nummer tien Filip Djuricic en de Nederlandse linksachter Alexander Büttner. Badji werd gehaald als concurrent voor Leander Dendoncker, geen eenvoudige opdracht dus voor de toen 26-jarige Senegalees. "Met Badji hebben we weer een fysiek sterke en zeer ervaren middenvelder. Een speler met andere eigenschappen dan de talentvolle middenvelders in onze kern", vertelde coach Besnik Hasi toen aan Sport/Voetbalmagazine.

Na zijn aankomst werd Badji meteen een vaste waarde in de basiself van Besnik Hasi. Zowel in de competitie als in de knockoutfase van de Europa League stond Badji elke wedstrijd in de basis. In de Europa League schakende Anderlecht Olympiakos uit, maar in de achtste finales moesten ze zich gewonnen geven tegen Shaktar Donetsk (die er pas in de halve finales uitgingen tegen Sevilla). DE reguliere competitie beëindigde Anderlecht als derde met negen punten achterstand op Club Brugge en vijf op KAA Gent. De play-offs gingen goed voor Anderlecht, maar toch konden ze niet verhinderen dat Club Brugge kampioen werd.

Van de basis naar de bank & naar Turkije

Het seizoen daarop werd René Weiler coach van paars-wit en hij bleek niet zo'n grote fan te zijn van Stéphane Badji. De zestienvoudige Senegalese international moest zich tevreden stellen met een plekje op de bank. Vaak viel Badji zelfs naast de selectie van de kampioenenploeg van Weiler. Dat seizoen schopte Anderlecht het ook tot de kwartfinales in de Europa League waar ze zich pas in de verlengingen moesten gewonnen geven tegen Manchester United, de latere winnaar van het toernooi. Het was duidelijk dat er voor Badji geen plek meer was bij Anderlecht, dus mocht hij op uitleenbasis vertrekken in de zomer van 2017.

De oplossing voor Badji lag in Turkije. Kayserispor huurde de centrale middenvelder voor een seizoen en verkregen ook een aankoopoptie. Hij werd een vaster waarde in de Turkse Süper Lig en wist zelfs drie keer te scoren (de enige drie doelpunten uit zijn carrière) en drie assists te geven in 35 wedstrijden. Toch lichtte Kayserispor de aankoopoptie niet en keerde Stéphane Badji in de zomer van 2017 gewoon terug naar Anderlecht, waar ze hem liever niet zagen terugkomen.

Photonews

Begin julie had Anderlecht al een oplossing gevonden voor de overbodige nummer zes. Ook al lag Badji's marktwaarde nog hoger dan een miljoen, namen ze toch een bod aan van Bursaspor van slechts 600.000 euro. Anderlecht maakte dus op 2,5 jaar meer dan twee miljoen euro verlies op de Senegalees. Ook bij Bursaspor werd Stéphane Badji meteen basisspeler. De Turkse competitie leek hem echt wel te liggen, maar hij wist niet te verijdelen dat Bursaspor op de zestiende plaats eindigde en dus degradeerde naar tweede klasse. Badji degradeerde niet mee, zijn ambities lagen nog hoger.

Knallen in Bulgarije

Na amper een seizoen bij Bursaspor wou Stéphane Badji er al vertrekken. Mee degraderen met de Turkse club naar tweede klasse leek geen optie te zijn. Het Bulgaarse Ludogorets bood hem een oplossing aan en kocht de middenvelder voor 400.000 euro. Meteen werd hij er basisspeler en in de twee seizoenen dat hij er speelde won Ludogorets de titel. In zijn eerste seizoen wonnen ze ook nog eens de Bulgaarse supercup. Nog één keer kwam Badji naar België. Vorig seizoen zat Ludogorets namelijk in dezelfde groep als Antwerp in de Europa League. Het werd een pijnlijke campagne, want ze wisten geen enkel punt te behalen in de groepsfase.

Photonews

Dit seizoen begon Stéphane Badji ook gewoon nog bij Ludogorets. Na wederom een pijnlijke Europa League-campagne (ze behaalden slechts 2/18) besloot Badji deze winter te vertrekken. Best vreemd, want Ludogorets was opnieuw goed op weg om voor het elfde jaar op rij Bulgaars kampioen te worden. Meestal stond Badji ook gewoon nog in de basis, maar de inmiddels 32-jarige Senegalees besloot toch om deze winter te vertrekken. De Turkse tweedeklasser Eyüpspor betaalde 100.000 euro voor de ervaren middenvelder en begin deze maand was de transfer rond. Bij Eyüpspor speelde hij inmiddels vier wedstrijden en Badji stond vier keer aan de aftrap. Hij is er ook herenigd met Umut Bulut, de ervaren Turkse spits die hij tegenkwam bij Kayserispor. We wensen hem nog alle geluk toe in zijn verdere carrière.