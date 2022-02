Deniz Undav komt goed weg: maand na 'formele verwittiging' van Bondsparket opnieuw laatdunkend over arbitrage

Deniz Undav is er na zijn vijfde gele kaart afgelopen weekend tegen Charleroi een speeldag niet bij voor Union. Maar het had eigenlijk nog zwaarder kunnen aflopen voor de flegmatieke aanvaller van de Brusselaars.

Deniz Undav liet zich na de wedstrijd namelijk uit over de arbitrage. Dat Laforge met hem enkel Frans wilde spreken en hij dat niet verstond.

Meermaals ging hij verhaal halen, ook achteraf. Daarmee is Undav niet aan zijn proefstuk toe, want nog geen maand geleden was hij ook al eens zeer streng voor Lawrence Visser.

Formele verwittiging

Toen kwam hij er na de match tegen Club Brugge met een formele verwittiging van af. Een verwittiging van de voetbalbond dus, maar geen schorsing.

Ook toen wilde de ref naar eigen zeggen geen gesprek aangaan met Undav. Het Bondsparket gaf toen aan dat zijn acties niet voor herhaling vatbaar waren. En dus lijkt Undav nu stilaan toch de grenzen van het flegmatische aan het opzoeken te zijn - in de gaten te houden.