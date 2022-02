OFFICIEEL: Seraing is overtuigd en heeft nog versterking gevonden voor de degradatiestrijd

Zelfs einde februari kan je nog versterking vinden. Bij Seraing hopen ze dat de Guinese international Mikael Dyrestam mee voor het behoud in 1A kan zorgen. Dyrsteam was een vrije speler.

Dyrestam was al vrij sinds het in de maand januari tot een vertrek kwam bij zijn Noorse club Sarpsborg 08. Bij Seraing heeft de centrale verdediger een contract ondertekend tot het einde van dit seizoen. Dyrestam trainde al een week mee op proef bij de nummer 17 uit de Jupiler Pro League.

De nieuwkomer bij Les Métallos heeft al aardig wat watertjes doorzwommen. Hij werd geboren in Zweden en speelde daar voor IFK en Göteborg, alvorens passages bij NEC, Kalmar en Xanthi volgden. Van bij die Griekse club ging het dan in augustus 2020 richting Sarpsborg. Met zijn overstap naar Seraing is Dyrestam aan een volgend avontuur bezig.