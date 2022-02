Transfernieuws en Transfergeruchten 24/02: Lukaku - Magallán

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 24/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lukaku - Magallán

'Anderlecht overweegt om Ajax-huurling dan toch langer aan zich te binden'

In de defensie van Anderlecht doken doorheen het seizoen al verschillende namen op. Ajax-huurling Lisandro Magallán is momenteel zijn basisplaats kwijt. Dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat het einde van zijn periode bij paars-wit in zicht is. (Lees meer)

Ondertussen in Italië: geruchten over terugkeer Lukaku naar Inter worden sterker, voorbehoud is echter op zijn plaats

Het huidige bankzitterstatuut van Romelu Lukaku bij Chelsea zet ook Italië in rep en roer. Sluit Inter de Rode Duivel in de toekomst weer in de armen en gaat Lukaku weer in de Serie A voetballen? Ze geloven daar steeds meer in dat scenario. (Lees meer)