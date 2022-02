Westerlo verwelkomt nieuwe speler die ooit Champions League speelde

Westerlo heeft Roman Neustädter aangetrokken voor de rest van het seizoen, met een optie op één verlengd jaar.

De Russische Duitser kan mooie adelbrieven voorleggen. Zijn carrière startte bij de toenmalige 2e Bundesliga club 1.FSV Mainz 05. Daar legde hij het gehele parcours af van jeugd tot eerste elftal. In 2012 werd hij daar weggeplukt door het grote Borussia Mönchengladbach dat in de Bundesliga uitkwam.

Drie seizoenen later mocht hij zelfs proeven van Champions League voetbal met FC Schalke 04. De grootste beloning moest toen nog komen. Want 3 maanden na zijn transfer naar Schalke, debuteerde hij voor het Duitse Nationale Elftal onder leiding van Joachim Löw. Voor Die Königsblauen uit Gelsenkirchen kwam hij tot 161 optredens waarin hij 8x wist te scoren. Voor de Mannschaft zou hij uiteindelijk tot 2 vriendschappelijke optredens komen.

In de zomer van 2016 ging de centrale middenvelder voor de eerste keer zijn geluk beproeven in het buitenland. De Turkse topclub Fenerbahce kwam toen aankloppen en ook daar was hij een steunpilaar. Met het oog op het EK 2016 in Frankrijk zocht de toenmalige Russische coach Cherchesov enkele spelers in het buitenland.

Roman heeft een Russische moeder en bleek bereid om voor het Russische nationale elftal uit te komen. Zo kwam hij voor de eerste in actie net voor het EK in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechië, en uiteindelijk haalde hij de definitieve selectie voor dat tornooi.

Zijn laatste club waarvoor hij actief was, was Dynamo Moskou. Zijn contract was daar afgelopen op 1 juli 2021. Ondertussen hield hij zijn conditie op peil en zodoende was hij geslaagd voor zijn medische en fysieke testen die hij deze week onderging.