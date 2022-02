Brian Priske tegen 'zijn' Club Brugge: "Geen speciale match, enkel drie punten telt"

Royal Antwerp FC gaat in het Jan Breydelstadion op zoek naar eerherstel voor de thuisnederlaag tegen KV Mechelen.

Trainer Brian Priske weet als geen ander dat zijn ploeg zich moet herpakken. “We hebben een goede week achter de rug”, vertelt Priske aan HLN. “Enkel Viktor Fisher en Björn Engels zijn nog out. Manuel Benson is opnieuw fit. Hij is sinds donderdag opnieuw hard aan het trainen. Of hij aan de aftrap zal verschijnen, weet ik nog niet. Het wordt afwachten.”

Ook Radja Nainggolan, tegen KVM niet echt in zijn element, zal er zondag bij zijn. “Radja is klaar voor de strijd. Er was wat gelatenheid in de kleedkamer na de nederlaag, maar dat is voetbal. We maakten te vaak de verkeerde keuze. Vanaf woensdag waren we die wedstrijd vergeten en hebben we ons gefocust op de partij van aanstaande zondag.”

De afwezigheid van Charles De Ketelaere biedt The Great Old niet meer kansen op de zege. “Ze hebben veel goede spelers. Het is de beste ploeg in België. Ze hebben meer dan waardige alternatieven. Met de nieuwe coach spelen ze week na week beter, maar wij kunnen hen defensief pijn doen. We hebben verschillende snelle offensieve spelers, waar ik zondag veel van verwacht.”