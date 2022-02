Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over PAOK: "Ik ben altijd tevreden met een loting"

AA Gent werd vanmiddag op de loting voor de achtste finales van de Conference League aan het Griekse PAOK Saloniki gekoppeld.

Geen topaffiche, maar ook geen hapklare brok voor de Buffalo’s. “Ik ben altijd tevreden over de loting, behalve die keer toen we Wolfsburg lootten in de 1/16-finales van de Champions league”, zei Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

“Toen had ik liever gehad dat mijn spelers een absolute topclub hadden gekregen. PAOK is een stevige ploeg die de laatste jaren altijd bovenaan meedraait en ook eens de hoofdvogel afschoot."

Maar eerst volgt nog een duel op een leeg Sclessin tegen Standard. “Ik trok al vaker naar Luik als ze in crisis verkeren, maar verloor er toch vaak. Ik heb het eigenlijk liever dat alles er normaal verloopt. Nu creëert dit mogelijks bepaalde reacties die voor een extra push zorgen.”