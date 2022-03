Debat van de week: wie haalt play-off 1? (en uw mening over supportersgeweld is duidelijk)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar het gedoe rondom het toenemende supportersgeweld rond de voetbalvelden. Als het van u afhangt dan moeten de daders vooral streng gestrafd worden, met zwaardere boetes en stadionverboden. Deze week willen we toch nog eens kijken naar play-off 1. Met nog vijf speeldagen voor de boeg is er toch nog wel wat mogelijk. Welke vier teams zullen het uiteindelijk gaan halen? De strijd zou nog wel eens bijzonder spannend kunnen worden. ‚ÄčWij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie haalt play-off 1? Union (64) 89% Club Brugge (57) 84% Antwerp (53) 37% Anderlecht (52) 63% Gent (49) 79% KV Mechelen (46)* 32% Charleroi (46) 11% Genk (44) 5% Nog een andere ploeg (laat in reacties weten wie!) 0%