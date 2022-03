De opmars van Nikola Storm: "Altijd gezegd dat het een speler voor Anderlecht was, maar ..." en "Als je Noa Lang ziet spelen ..."

Bart Wilmssen had als beloftencoach bij Club Brugge ooit onder meer Nikola Storm onder zijn hoede. Hij ziet de winger nu ook steeds meer indruk maken.

"Ik heb altijd gezegd dat Nikola Storm een speler voor Anderlecht was, maar intussen is hij voor hen onhaalbaar geworden", aldus Wilmssen in Het Nieuwsblad.

Ajax of PSV?

"En met alle respect, als je Noa Lang ziet en je ziet Nikola Storm… Ik zou weten wie ik moet kiezen. Ik vind nog steeds dat Club te weinig geduld gehad heeft met hem."

"Ik zie hem wel nog bij Ajax of PSV terechtkomen", voorspelt Wilmssen een mooie carrière voor de winger van KV Mechelen.