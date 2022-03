FIFA blijft niet bij de pakken zitten en komt al met oplossing voor buitenlandse spelers in Oekraïne en Rusland

De FIFA heeft een beslissing genomen over de buitenlandse voetballers en coaches die actief zijn in Rusland en Oekraïne. Door het besluit kunnen ze dit voorjaar naar een andere club verhuizen.

Door de inval van Rusland in Oekraïne is de plaatselijke competitie opgeschort. De Russische competitie gaat dan wel door, maar de meeste buitenlandse spelers kiezen eieren voor hun geld en verlaten het land. En voor de buitenlanders in de twee competities heeft FIFA een oplossing.

De wereldvoetbalbond laat weten dat hun contracten tot eind juni 2022 opgeschort worden. Concreet: de spelers hebben het recht om hun contract tot het einde van het seizoen éénzijdig op te zeggen én voor zeven april voor een nieuwe club te tekenen.