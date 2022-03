Ignace Van der Brempt blikt terug op eerste weken bij RB Salzburg: "Hier zijn ze van niemand bang, zelfs niet van Bayern München"

Ignace Van der Brempt verraste vriend en vijand om tijdens de wintermercato Club Brugge in te ruilen voor RB Salzburg.

De belofte-international heeft stilaan zijn draai gevonden in Oostenrijk, al was het toch even wennen. "Het gaat hier een pak sneller in België. Alles gaat de hele tijd aan honderd procent. Een moment niet opletten betekent dat je de bal verliest", vertelt Van der Brempt aan Sporza.

"De vibe die hier hangt, is geweldig. Je weet dat je hier samen bent met de grootste talenten van de wereld. Van gemakzucht is er geen sprake: iedereen doet zijn plicht. Ook onze trainer weet ons als geen ander te prikkelen."

Salzburg, dat in de Oostenrijkse competitie op een nieuwe titel afstevent, kijkt dinsdag Bayern München in de ogen. Wie denkt dat Salzburg zich in Beieren zal gaan ingraven, zal bedrogen uitkomen. "We spelen altijd met lef, want we weten dat we iedereen pijn kunnen doen. Hier is men van niemand bang, zelfs niet van Bayern München in de Champions League", aldus de ex-speler van Club Brugge.