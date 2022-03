Luka Elsner ziet probleem, maar één speler kan hulp brengen

Standard speelde zondag 0-0 gelijk tegen Charleroi. De offensieve onmondigheid van de Rouches kwam nog maar eens bovendrijven.

Het mag duidelijk zijn waar het probleem van Standard dit seizoen ligt. De ploeg van Elsner kan gewoonweg geen goals scoren.

"Dat is onrustwekkend", zegt Luka Elsner aan La Dernière Heure. "We creëren nochtans kansen, maar we falen in de afwerking. Dat zag je bijvoorbeeld bij Tapsoba, die wat gejaagd leek in bepaalde acties.”

Toch is er nog wat hoop volgens de trainer van de Rouches. “Dat is zeker een belangrijk punt waarop we moeten groeien. Ik hoop ook dat de terugkeer van Renaud Emond ons op dat vlak vanaf volgende week kan helpen."