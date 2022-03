Cercle Brugge wil smaakmaker overtuigen om te blijven: "Zeker met het WK in het achterhoofd"

Cercle Brugge heeft de voorbije maanden zieltjes gewonnen. In het elftal van Dominik Thalhammer is er een belangrijke rol weggelegd voor Rabbi Matondo (21).

De Welshe sneltrein is een van de ontdekkingen van dit seizoen. Matondo wordt door Cercle Brugge gehuurd van Schalke 04. De aanvaller scoorde al negen doelpunten in de Jupiler Pro League. Cercle Brugge kon in Matondo's huurcontract een (stevige) aankoopoptie van drie miljoen euro bedingen. Sportief Directeur Carlos Avina geeft in HLN aan er alles aan te zullen doen om die te lichten. Het zou van Rabbi Matondo de recordtransfer in de geschiedenis van de Vereniging maken.

"Ik hoop echt dat we hem kunnen overtuigen om te blijven. Zeker met WK in het achterhoofd, waar Wales mogelijk actief zal zijn." Wales neemt het in de barrages op tegen Oostenrijk. De winnaar van het duel strijdt om een WK-ticket tegen de winnaar van Schotland-Oekraïne.

Matondo kwam al acht keer uit voor de nationale ploeg, maar werd sinds zijn komst naar Cercle Brugge niet meer opgeroepen. "Maar we zijn geen degradatieploeg meer die jaar na jaar tegen het behoud moet vechten", benadrukt Avina.