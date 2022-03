Debat van de week: wat ziet u nog veranderen? (deze clubs halen alvast play-off 1!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar play-off 1 en welke vier teams dat volgens u zouden gaan halen. En u was duidelijk, zeker wat Union en Club Brugge betreft. Voor de plaatsen drie en vier ziet u het nog veel spannender worden. Gent heeft volgens u wel meer kans dan Antwerp en Anderlecht. Ondertussen lijken de andere teams (Mechelen, Charleroi en Genk) door puntenverlies stilaan te zijn weggevallen in de strijd. En ook voor play-off 2 en in de strijd tegen degradatie is de kloof vrij groot tussen de teams. Ziet u nog iets veranderen? ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wat ziet u nog veranderen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Anderlecht valt nog uit play-off 1 35% Antwerp valt nog uit play-off 1 53% Mechelen valt nog uit play-off 2 6% Charleroi valt nog uit play-off 2 6% Genk valt nog uit play-off 2 12% Seraing redt zich nog 12% Beerschot wordt nog 17e 6% Alles blijft zoals het nu staat 35% Stem Je kan nog stemmen tot 13/03/2022 17:00.