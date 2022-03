Erik Lambrechts geeft uitleg over rode kaart Kompany: "De eerste gele kaart gaf ik omdat hij op de dug-out slaat"

In Eleven Insiders gaf scheidsrechter Erik Lambrechts uitleg over de rode kaart die hij gaf aan Vincent Kompany op het veld van Oud-Heverlee Leuven.

Dave Peters had vandaag Erik Lambrechts over de vloer in Eleven Insiders. Daar werd er gesproken over de rode kaart die de scheidsrechter uitdeelde aan Vincent Kompany. De coach van Anderlecht kreeg de rode kaart tijdens de wedstrijd op het veld van Oud-Heverlee Leuven. De scheidsrechter kreeg heel wat commentaar omdat de twee gele kaarten voor Kompany in een tijdspanne van tien seconden vielen.

"Ik geef hem daar twee gele kaarten. Ik denk dat de basis zou moeten zijn dat er op een respectvolle manier heel veel gecommuniceerd kan worden. Wij staan ook open om te communiceren en dat communicatie de eerste manier blijft om iets op te lossen. Op bepaalde momenten is er gewoon een grens bereikt", legt Erik Lambrechts uit.

"Is het dan de geste, of de woorden letterlijk?", vraagt interviewer Dave Peters aan Erik Lambrechts. "Nee, het zijn niet de woorden letterlijk", antwoordt Lambrechts. "Het zijn eigenlijk twee zaken. Die eerste gele kaart, en dat hebben veel mensen niet gezien, is omdat hij woedend op de dug-out slaat. Daarvoor was de eerste gele kaart al. Die kwam eigenlijk op aangeven van de vierde official", gaat de scheidsrechter verder. "Op het moment dat ik die gele kaart toon blijft hij doorgaan en in emotie reageren op de situatie. Ergens achteraf kan ik er ook wel begrip voor opbrengen, want ik mis daar inderdaad eerst een fout op Raman en daarna komt die tweede gele kaart voor Murillo, maar je kan ook niet alles aanvaarden op een voetbalveld", besluit Lambrechts.