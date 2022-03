Wat staat AA Gent vanavond te wachten in heksenketel van PAOK? "Beste verdediger van Griekenland, zelden een snellere spits gezien"

Vanavond probeert AA Gent in Thessaloniki een goede uitgangspositie te bemachtigen in de heenmatch van de 1/8ste finales van de Conference League. Maar wat mogen we verwachten van PAOK, de nummer twee uit de Griekse hoogste klasse?

We staken ons licht op bij Davino Verhulst. De 34-jarige doelman verdient zijn brood bij Apollon Smyrnis, hekkensluiter in de Griekse Super League. De ervaren doelman verwacht een hete avond voor de Buffalo's. "Qua atmosfeer in het stadion is PAOK voor mij, samen met Panathinaikos, het summum in Griekenland. Veel meer nog dan in Olympiakos. De fans zijn er héél fanatiek. Zij kunnen hun ploeg voortstuwen. Het wordt voor AA Gent zaak om zich daar zo snel mogelijk over te zetten."

Als ploeg heeft PAOK moeite om constante in zijn prestaties te leggen, aldus Verhulst. Maar als de motor op toerental is, dan zal AA Gent op hoog niveau moeten acteren om een resultaat te halen in Griekenland. Davino Verhulst: "Ik vind PAOK een heel vreemde ploeg. Op papier hebben ze een fantastische kern, maar nog al te vaak is het alles of niets. Soms zijn ze echt nog zoekende, maar dan beschikken ze over jongens die met enkele flitsen alsnog een resultaat uit de brand kunnen slepen."

"Ik denk daarbij aan Vierinha, hun ervaren aanvoerder. Hij is erg klein, maar is met zijn fenomenale traptechniek levensgevaarlijk bij stilstaande fases. Met Jasmin Kurtic hebben ze nog zo'n sterke, ervaren man rondlopen in de as van het veld. Hij maakte vooral in de Griekse competitie al het verschil." De 33-jarige Sloveen, die gehuurd wordt van Parma, trof dit seizoen al vijftien keer raak in de competitie.

Oude bekenden

Met Chuba Akpom (ex-STVV) en Svertir Ingason (ex-Lokeren) lopen er bij PAOK twee spelers met een verleden in de Jupiler Pro League Rond. Omar El Kaddouri is dan weer een geboren en getogen Brusselaar, die het tot Marrokaans international schopte. Davino Verhulst stelt hen voor.

Chuba Akpom (26): "Maakt furore met zijn ongekende snelheid. Ik denk niet dat ik tijdens mijn carrière een speler heb gezien die sneller is dan hij."

Sverir Ingason (28): "Ik speelde nog met hem samen bij Lokeren. Ingason is op dit moment de beste centrale verdediger in Griekenland. Hij is erg sterk terugkomen na een zware blessure. Ingason is niet de meest verfijnde verdediger, maar iemand die over ontzettend veel doorzettingsvermogen beschikt. Bovendien pikt hij regelmatig zijn doelpunten mee op hoekschoppen en vrije trappen. Dat heb ik vorig seizoen helaas aan den lijve mogen ondervinden."

Omar El Kaddouri (31): "Mooie en nuttige voetballer, die weliswaar meestal als stand-in wordt gebruikt. Hij heeft de ervaring om de match te lezen en kan nog steeds met een flitsende actie uitpakken. Dat hij over veel kwaliteiten beschikt, staat buiten kijf. Al vind ik dat hij dat vooral in zijn invalbeurten kan tonen."

Gent licht favoriet

Ondanks de kwaliteiten van PAOK acht Davino Verhulst allesbehalve kansloos. Meer nog, de Buffalo's moeten in staat zijn de poorten naar de kwartfinales van de Conference League open te beuken. "Ik heb de voorbije weken heel wat wedstrijden van AA Gent bekeken en ik ben ervan overtuigd dat zij in deze vorm zeker kans maken om door te stoten. Ik ben er vrij gerust in dat PAOK dit AA Gent vanavond niet van de mat gaat spelen. Meer nog, over twee wedstrijden is AA Gent voor mij licht favoriet. Ze slikken nauwelijks tegendoelpunten en Depoitre en Tissoudali verkeren in bloedvorm. Hopelijk geraakt Tissoudali speelklaar", aldus Davino Verhulst.