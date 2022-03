Oekraïne schorst recordinternational levenslang nadat die oorlog niet veroordeelde

Recordinternational of niet, de Oekraïner Anatoli Tymoshchuk is levenslang geschort in het Oekraïnse voetbalmilieu.

De 42-jarige Tymoshchuk, momenteel assistent-trainer bij Zenit Sint-Petersburg veroordeelde de Russische inval in het land niet, wat tot zware sancties heeft geleid. De voormalige aanvoerder van de nationale ploeg zal nooit meer een functie in het voetbal invullen in zijn thuisland. Als speler veroverde Tymoshchuk drie landstitels in Oekraïne met Sjachtar Donetsk en won hij ook driemaal de beker. Ook die bekers en titels worden van zijn palmares geschrapt. Tymoshchuk speelde ook nog voor Bayern München en Zenit. Na zijn carrière als speler, zette hij zijn eerste stappen in het trainersmilieu als assistent bij Zenit. De vraag is nu of hij nog ergens aan de bak zal komen buiten Rusland.