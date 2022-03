Paul Van Himst ziet de rust bij Anderlecht: "Kompany doet met denken aan Pierre Sinibaldi"

Paul Van Himst heeft 2,5 maand in het ziekenhuis gelegen door complicaties na een heupoperatie. Maar Anderlecht is hij wel blijven volgen. En hij zag dat Vincent Kompany er ook een lijn in kreeg. "Meedoen voor de titel? Waarom niet?"

Kompany kreeg veel kritiek, maar nu is het wel rustig bij Anderlecht. ''Door zijn ideeën trouw te blijven en die aanpak werpt nu zijn vruchten af. Kompany doet mij denken aan Pierre Sinibaldi. Toen die bij ons aankwam, liet hij ons in een 4-2-4 spelen, met de nadruk op balbezit en combinatievoetbal. Hij kreeg ook veel kritiek, maar hij heeft zijn systeem nooit willen veranderen", zegt hij in HLN. "Een echte keikop, maar we zijn nadien wel vijf seizoenen op rij kampioen geworden. Kompany heeft ook kritiek gekregen, maar hij is nooit uit zijn rol gevallen. Vincent laat zich niet gek maken." Kompany staat nu twee jaar aan het roer. ''Er worden stappen vooruit gezet en ik denk dat er achter de schermen uitstekend werk wordt geleverd. Sober, zonder grootspraak. Verbeke, Vandenhaute en Kompany, dat marcheert goed heb ik het gevoel. Ik zie de toekomst positief tegemoet, de kloof met Club Brugge wordt opnieuw kleiner.""





Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (13/03).