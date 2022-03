Sergio Gomez sust de supporters van Anderlecht over vertrek: "Eerst nog tweede doel van de club halen"

Sergio Gomez heeft er, ondanks een dipje op dit moment, al een sterk seizoen bij RSC Anderlecht op zitten.

De jeugdspeler van FC Barcelona werd door Anderlecht weggehaald bij Dortmund. Of hij bij paarswit zal blijven is maar zeer de vraag. De lokroep naar een grote ploeg en competitie is toch bijzonder groot.

"De supporters van Anderlecht hoeven niet bang te zijn, ik ben heel gelukkig in België", vertelt hij aan Sudpresse. "Wat nu in mijn hoofd zit, is het seizoen in schoonheid afsluiten door ook het tweede doel van de club te halen. We staan al in de bekerfinale, nu willen ook Play-Offs spelen."

Toch mikt Gomez op meer dan Anderlecht. "Het is altijd moeilijk om te voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Wat voor mij het belangrijkste is, is om een zo hoog mogelijk niveau proberen te halen. Dat hoeft niet FC Barcelona te zijn, dat kan ook bij een andere club."