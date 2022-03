Hopen dat er niets met Magallan gebeurt... Anderlecht mist halve verdediging nog tot play-offs

Anderlecht gaat de laatste cruciale weken in met defensieve zorgen. Nu goed, Vincent Kompany zegt wel dat hij gelooft in heel zijn kern, maar als er nog iets gebeurt, wordt het wel problematisch.

Kompany moet zondag tegen Antwerp al behelpen omdat Wesley Hoedt geschorst is. De enige echte centrale verdediger die nog overblijft is Magallan. De weken erna is het dan hopen dat er niets meer gebeurt met de Argentijn of met Hoedt.

Want Zeno Debast is al zeker out tot de play-offs en voor Hannes Delcroix ziet het er niet veel beter uit. Ze proberen hem klaar te stomen voor de week na de interlandbreak, maar ook dat is een vraagteken.

Dat Kompany zondag Sardella gaat zetten, ligt absoluut nog niet vast. Hij denkt ook aan andere opties. Mogelijk zelfs om Murillo eens centraal te zetten en Mykhaylichenko op rechts te laten staan. Maar niets staat vast.