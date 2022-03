Zorgen om wat Rayane Bounida bij Ajax allemaal kan meemaken

Zoals verwacht kondigde Ajax deze week de komst van Rayane Bounida van RSC Anderlecht aan.

Het zal geen gemakkelijke opdracht worden voor Bounida, zo beseft columnist Nico Dijkshoorn ook. “Ik denk dat het uiteindelijk wel goed gaat komen, maar ik raad Rayane ernstig aan om tijdens de eerste training niet Nico Tagliafico door zijn benen te spelen”, schrijft Dijkshoorn in Het Nieuwsblad.

“Die zit al een half jaar met een hooggesloten trainingsjack op de reservebank en het lukt hem maar niet om de gedroomde transfer te maken. FC Barcelona hing ooit aan de bel, maar nu is er opeens minder interesse.”

Want Bounida zou wel eens heel wat kunnen meemaken. “Tagliafico zit niet te wachten op Rayane Bounida die als een vrolijk tolletje om hem heen draait. Daar zit mijn angst, dat de spelers van Ajax hem willen leren hoe het er bij de echte mannen aan toegaat. Ik voorspel schoenen vol met zeep, een fles shampoo die vol is gepist, afgeknipte sokken en de brommer van Rayane Bounida op kistjes en zijn wielen in een boom.”

En dus is het aan de club om hem in bescherming te nemen. “Ik snap de opwinding rond Rayane Bounida. Het zou een nieuwe held kunnen worden. Het is nu aan Ajax om dat niet te verkloten met allemaal machogedoe en hardeleerschoolfratsen. Laat die jongen lekker scharrelen, rommelen en flaneren. Dan komt alles goed.”