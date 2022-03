Ook tegen Anderlecht zullen alle ogen gericht zijn op Michael Frey: "Als je ziet wat hij er dag na dag voor doet..."

Tot dit seizoen scoorde Michael Frey (27) nooit meer dan twaalf keer. Dat deed hij vorig seizoen bij Waasland-Beveren. Nicky Hayen, zijn coach van toen, laat zijn licht schijnen over de Zwitserse tank van de Great Old.

Michael Frey scoorde dit seizoen al 22 keer in competitie. Daarmee is de Zwitser goed voor 43% van de doelpuntenproductie van de Great Old. Ter vergelijking: Undav scoorde 32% van alle Union-doelpunten, terwijl de topschutters van Club Brugge en Anderlecht (De Ketelaere, Dost en Zirkzee) niet eens aan 20% zitten.

Vorig seizoen had Nicky Hayen toenmalig Fenerbahçe-huurling Michael Frey onder zijn hoede bij Waasland-Beveren. Daar was de Zwitser een voorhoede op zichzelf. Dit seizoen bewijst hij bij Antwerp ook een rasechte killer te zijn in de box. "Voor de start van de competitie geloofde ik al dat Michael aanspraak zou gaan maken om topschutter te worden. Vorig jaar scoorde hij al vlot in een ploeg waar de aanvoer veel minder was. Dat zou bij een topclub bij Antwerp veel beter moeten zijn. Als hij dan ook nog de strafschoppen mag geven, dan weet je dat er veel goals kunnen gaan volgen", aldus Hayen.

"Michael is iemand waarmee de tegenstander negentig minuten rekening moet houden. Al oogt het niet altijd even mooi, hij is uiterst efficiënt in de zestien meter. Kijk maar naar zijn twee doelpunten vorige week in de derby tegen Beerschot. Hij weet perfect waar hij de bal moet leggen. Ik hoorde dat er vooraf wat twijfel bestond of Frey het zou maken bij een topclub. Dat begreep ik niet. Ik heb met mijn ogen gezien wat hij dag na dag brengt om te kunnen slagen. Hij doet er echt álles aan. We hebben nog regelmatig contact. Ik ben heel blij voor hem", besluit Nicky Hayen.