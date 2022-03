Zien we Deniz Undav van Union binnenkort aan de slag als international?

Deniz Undav is uitstekend bezig bij Union SG. Hij heeft de Duitse nationaliteit en zou dus wel eens kunnen uitkomen voor Duitsland. Al is er nog een ander land dat aan zijn mouw trekt. Volgens analist Alexandre Teklak maakt hij zeker kans om international te worden.

"Voor sommige Union-spelers zou ik niet te snel gaan praten over een internationale selectie. Maar voor Undav zou dat wel eens snel het geval kunnen zijn", zegt Alexandre Teklak in La Dernière Heure. "Hij zal een nieuwe dimensie krijgen in Brighton en zijn status zal veranderen. Als hij blijft presteren zoals dit seizoen, zal hij waarschijnlijk worden opgeroepen, vooral omdat ik me geen moment kan voorstellen dat de Duitse federatie niet op zijn prestaties let. Er is ook Turkije dat hem zou kunnen bellen."



Undav, die in 30 matchen 24 keer scoorde en 10 assists uitdeelde, moet voorlopig echter niet dromen van een selectie bij de Duitse nationale ploeg. De concurrentie bij Duitsland is enorm momenteel. Turkije aast al een tijdje op Undav en bij hen zou de spits wellicht veel sneller een basisplaats kunnen claimen. Het zal er dus vanaf hangen wie er eerst is en waar Undav zijn voorkeur naar uit gaat.