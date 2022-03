Thomas Vermaelen voetbalde nooit als prof in België: "Maar één ploeg had me kunnen overtuigen"

Thomas Vermaelen zette een punt achter zijn carrière en is nu assistent van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels.

Op 13 december van vorig jaar werd duidelijk dat het contract van Thomas Vermaelen in Japan niet verlengd werd. Een maand later kondigde hij zijn afscheid aan.

Zo had Royal Antwerp FC de nodige interesse, net als paarswit. “Officieel aankondigen dat ik stopte: dat was lastig. Er waren nog clubs die polsten, maar er zat niks bij dat me echt overtuigde. Neen, zelf sprak ik niet met Vincent Kompany, maar net als twee jaar geleden legde Anderlecht via via wel zijn oor te luisteren”, zegt Vermaelen aan Het Nieuwsblad.

“Ik had daar wel terechtgekund, maar had ik er nog iets kunnen bijdragen? De Belgisch competitie is fysiek en intens en ik ben niet het type dat wil uitbollen. Ik was er niet gelukkig van geworden.”

In België aan de slag gaan was niet iets wat op de bucketlist van Vermaelen stond. “Akkoord, ik voetbalde als prof nooit in eigen land, maar dat was mijn ambitie niet. Alleen als Germinal Ekeren - mijn jeugdclub - nog had bestaan, had ik een terugkeer overwogen. Helaas is die club er niet meer.”